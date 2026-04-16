Infiltrazioni intonaco staccato e muffa Le case popolari del Tufello cadono a pezzi
Le abitazioni popolari situate nel quartiere Tufello mostrano evidenti segni di deterioramento, con infiltrazioni d'acqua che colano dal soffitto e pezzi di intonaco che si staccano, lasciando grandi aree ricoperte di muffa nera agli angoli e sulle pareti. Le condizioni degli immobili sono visibilmente compromesse, con parti delle strutture che si sfaldano e l’umidità che si diffonde in vari ambienti.
L’acqua che goccia dal soffitto, l’intonaco completamente staccato con grandi macchie di muffa nera tra angoli e pareti. Così si vive in alcune case popolari del Tufello, in particolare nelle abitazioni del lotto di via Tonale.C'è chi vive tra infiltrazioni e muffaÈ da qui che una donna.🔗 Leggi su Romatoday.it
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