Infiltrazioni intonaco staccato e muffa Le case popolari del Tufello cadono a pezzi

Le abitazioni popolari situate nel quartiere Tufello mostrano evidenti segni di deterioramento, con infiltrazioni d'acqua che colano dal soffitto e pezzi di intonaco che si staccano, lasciando grandi aree ricoperte di muffa nera agli angoli e sulle pareti. Le condizioni degli immobili sono visibilmente compromesse, con parti delle strutture che si sfaldano e l’umidità che si diffonde in vari ambienti.