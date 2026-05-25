Giù le mani dal Volo dell’Angelo | Identità Scipia diffida Mattino e Messaggero
L'associazione Identità Scipia ha inviato una richiesta di rettifica ai giornali Il Mattino e Il Messaggero riguardo agli articoli sul “Volo dell’Angelo”. La richiesta nasce da contenuti pubblicati che l’associazione considera inaccurati o diffamatori. La comunicazione è stata formalizzata attraverso una lettera ufficiale, chiedendo alle testate di correggere o chiarire alcune affermazioni relative alla tradizione. Nella lettera si chiede anche di “giù le mani dal Volo dell’Angelo”.
L’associazione sottolinea come il “Volo dell’Angelo” venga svolto nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza, con controlli tecnici severissimi, personale qualificato e dispositivi certificati. Inoltre, viene ricordato che manifestazioni analoghe si tengono da anni in numerose realtà italiane senza suscitare campagne mediatiche dai toni sensazionalistici. Nel documento inviato alle due testate viene anche evidenziato come “l’unico reale danno arrecato alle bambine coinvolte derivi dal clima d’odio e dai commenti violenti generati sui social da una comunicazione superficiale e spettacolarizzata”. Attraverso una nota ufficiale, Identità... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Madonna della Pace, Alzabandiera e sorteggio delle bambine del Volo dell'Angelo
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