Giù le mani dal Volo dell’Angelo | Identità Scipia diffida Mattino e Messaggero

Notizia in breve

L'associazione Identità Scipia ha inviato una richiesta di rettifica ai giornali Il Mattino e Il Messaggero riguardo agli articoli sul “Volo dell’Angelo”. La richiesta nasce da contenuti pubblicati che l’associazione considera inaccurati o diffamatori. La comunicazione è stata formalizzata attraverso una lettera ufficiale, chiedendo alle testate di correggere o chiarire alcune affermazioni relative alla tradizione. Nella lettera si chiede anche di “giù le mani dal Volo dell’Angelo”.