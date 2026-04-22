Il dibattito sul futuro del porto e delle attività nautiche nella zona si concentra sulla necessità di sviluppare gli spazi senza penalizzare le imprese già presenti. Le autorità locali sottolineano come il modello attuale abbia ancora margini di miglioramento e che molte sfide restano da affrontare per garantire equilibrio tra crescita e tutela delle realtà esistenti. La discussione riguarda quindi la pianificazione di un territorio che tenga conto di tutte le esigenze coinvolte.

Porto, nautica e sviluppo. Tre parole e una regia condivisa per il futuro del territorio spezzino. "È un modello che non ha ancora espresso pienamente tutte le proprie potenzialità e molto lavoro resta da fare. Questo però non può avvenire mettendo in contrapposizione le diverse filiere produttive e alimentando un conflitto tra porto e nautica". È questa la visione di Stefano Bettalli, segretario generale Filctem Cgil e Filt Cgil, che interviene sul solco delle ultime dichiarazioni del presidente e Ceo di Sanlorenzo, Massimo Perotti. "Le giuste aspettative di una realtà importante come Sanlorenzo meritano risposte adeguate – aggiunge Bettalli – ma non possono essere soddisfatte a discapito delle attività portuali".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giù le mani dal porto: "Spazi alla nautica? Ma senza penalizzare le realtà esistenti"

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