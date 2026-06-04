giro women elisa balsamo vince a brescello e cala il poker van der breggen resta in rosa

Notizia in breve

Elisa Balsamo ha vinto la quarta tappa del Giro Women a Brescello, centrando il poker personale in questa edizione. La ciclista di 28 anni, già leader della classifica a punti, ha battuto la concorrenza in volata. La maglia rosa rimane sulle spalle di Van der Breggen, che non ha ceduto la leadership. La corsa prosegue con Balsamo che si conferma tra le favorite.