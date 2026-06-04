Giro Women Elisa Balsamo vince a Brescello e cala il poker Van der Breggen resta in rosa
Elisa Balsamo ha vinto la quarta tappa del Giro Women a Brescello, centrando il poker personale in questa edizione. La ciclista di 28 anni, già leader della classifica a punti, ha battuto la concorrenza in volata. La maglia rosa rimane sulle spalle di Van der Breggen, che non ha ceduto la leadership. La corsa prosegue con Balsamo che si conferma tra le favorite.
Elisa Balsamo cala il poker al Giro Women. Ennesimo sprint memorabile per la 28enne cuneese che si impone nella sesta tappa da Ala a Brescello, una frazione di 160 km quasi completamente piatta. Balsamo, già in possesso della maglia rossa di leader della classifica a punti, ha preceduto in volata la canadese Maggie Coles-Lyster e l’australiana Georgia Baker. Quinto posto per Chiara Consonni, nono per Alessia Zambelli. In classifica, guida sempre l’olandese Anna Van der Breggen (Sd Worx), al terzo giorno da leader dopo il trionfo nella cronoscalata del Nevegal, con 1’ su Vollering, 1’24” su Niedermaier; sesta Longo Borghini a 2’12”, nona Trinca Colonel a 3’21”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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