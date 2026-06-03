Giro d’Italia Women 2026 Vollering firma il tappone dolomitico | Van der Breggen resta in rosa

Da sportface.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’olandese della FDJ-Suez ha vinto il tappone dolomitico nella tappa del Giro d’Italia Women 2026, ottenendo la sua prima vittoria nella corsa. Van der Breggen mantiene la maglia rosa e si conferma in testa alla classifica generale. La vittoria di Vollering ha riaperto la competizione, portando nuove tensioni tra le posizioni di vertice. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, dove Vollering ha staccato le avversarie.

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L’olandese della FDJ-Suez conquista la sua prima vittoria nella Corsa Rosa e riapre la lotta per la classifica generale. Longo Borghini limita i danni, Reusser perde terreno. Demi Vollering lancia un segnale forte al Giro d’Italia Women 2026. La campionessa olandese della FDJ-Suez si è imposta nella quinta tappa, la frazione regina da Longarone a Santo Stefano di Cadore, al termine di 146 chilometri e oltre 3.400 metri di dislivello che hanno ridisegnato la classifica generale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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