Giro d’Italia Women 2026 Elisa Balsamo cala il poker di vittorie a Brescello
Elisa Balsamo ha vinto in volata la sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 a Brescello. Questa vittoria segna il suo quarto successo in questa edizione della corsa. La gara si è conclusa con un arrivo compatto, e Balsamo è riuscita a battere le avversarie negli ultimi metri. La sua vittoria le permette di consolidare la leadership generale. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante, ideale per le velociste.
Elisa Balsamo vince in volata la sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 sul traguardo di Brescello. La ciclista italiana della formazione Lidl-Trek mette così il quarto fondamentale sigillo sulla Corsa Rosa dopo i tre grandi successi iniziali. Le quattro attaccanti di giornata raggiungono anche i 4 minuti di vantaggio, ma il plotone controlla sempre il divario con apparente facilità. È sufficiente infatti un’accelerata decisa della Uno-X Mobility e della Lidl-Trek per riprendere la fuga a 55 chilometri dal traguardo. Successivamente il gruppo si divide in due tronconi distinti e la formazione della Movistar deve lavorare a lungo per riportare sotto Marlen Reusser. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Giro d'Italia Women 2026 - Elisa Balsamo : I was waiting this win so much...
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