Giro d’Italia Women 2026 Elisa Balsamo cala il poker di vittorie a Brescello

Notizia in breve

Elisa Balsamo ha vinto in volata la sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 a Brescello. Questa vittoria segna il suo quarto successo in questa edizione della corsa. La gara si è conclusa con un arrivo compatto, e Balsamo è riuscita a battere le avversarie negli ultimi metri. La sua vittoria le permette di consolidare la leadership generale. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante, ideale per le velociste.