Giro d’Italia Cassano in lizza per il premio
Il Giro d’Italia ha concluso la tappa con un atleta cassanese in corsa per il premio. Ora si apre un’ultima fase di votazioni, con i fan invitati a cliccare sulla pagina del Giro d’Italia Awards. L’evento, promosso dall’organizzazione della corsa, invita il pubblico a esprimere la propria preferenza prima della chiusura delle votazioni. I risultati saranno annunciati nelle prossime ore.
Giro d’Italia, la tappa cassanese è alle spalle "ma ora un’ultima volata: votate". Ultimi giorni per un "click" sulla pagina del Giro d’Italia Awards, concorso a latere promosso dall’organizzazione della Corsa Rosa. Per la città sul fiume la gara non è finita. Dal sindaco un ultimo appello alla cittadinanza: "Un piazzamento sarebbe un’ulteriore valorizzazione dell’enorme lavoro fatto e della passione e l’impegno messi in campo". La chiamata alla cittadinanza del sindaco Fabio Colombo è di queste ore. Solo una settimana è trascorsa dalla trionfale partenza della tappa numero 17 Cassano-Andalo e dalla giornata campale fra piazze e vie della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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