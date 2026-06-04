Giro d’Italia Cassano in lizza per il premio

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giro d’Italia ha concluso la tappa con un atleta cassanese in corsa per il premio. Ora si apre un’ultima fase di votazioni, con i fan invitati a cliccare sulla pagina del Giro d’Italia Awards. L’evento, promosso dall’organizzazione della corsa, invita il pubblico a esprimere la propria preferenza prima della chiusura delle votazioni. I risultati saranno annunciati nelle prossime ore.

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Giro d’Italia, la tappa cassanese è alle spalle "ma ora un’ultima volata: votate". Ultimi giorni per un "click" sulla pagina del Giro d’Italia Awards, concorso a latere promosso dall’organizzazione della Corsa Rosa. Per la città sul fiume la gara non è finita. Dal sindaco un ultimo appello alla cittadinanza: "Un piazzamento sarebbe un’ulteriore valorizzazione dell’enorme lavoro fatto e della passione e l’impegno messi in campo". La chiamata alla cittadinanza del sindaco Fabio Colombo è di queste ore. Solo una settimana è trascorsa dalla trionfale partenza della tappa numero 17 Cassano-Andalo e dalla giornata campale fra piazze e vie della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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