Giro d' Italia | grande festa a Cassano d' Adda
Il Giro d’Italia è partito da Cassano d’Adda, in provincia di Milano, con una cerimonia di apertura. La cittadina ha accolto i ciclisti e gli spettatori per la partenza della prima tappa. La corsa attraverserà diverse regioni italiane nelle prossime settimane, con tappe pianificate su varie strade del Paese. La partenza ha visto la presenza di autorità locali e numerosi tifosi lungo il percorso. La gara si svolge rispettando il calendario ufficiale e le regole stabilite dalla organizzazione.
La corsa rosa parte dalla cittadina sulle rive dell'Adda che vive una giornata particolare. Ecco un momento della mattinata di festa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Abbiamo EVOCATO uno SPIRITO in una CASA INFESTATA! (Non dovevamo farlo)
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