Il 27 maggio si svolgerà la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo. La partenza è prevista alle 12. La tappa coprirà un percorso che attraversa diverse località, con un arrivo in quota ad Andalo. La gara si svolgerà in giornata, con un percorso di lunghezza ancora da definire. La tappa è la penultima prima dell’arrivo a Milano.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 109, mercoledì 27 maggio, è la Cassano d'Adda-Andalo: si parte alle 12.10, per 202km di segmento. Il Giro d'Italia arriva in Trentino con la diciassettesima tappa, mercoledì 27 maggio, Cassano d'Adda-Andalo, 202 km: partenza alle 12.10. Frazione mossa senza asperità particolarmente difficili. Avvicinamento al lago d’Iseo pianeggiante, quindi si scalano prima il Passo dei Tre Termini e poi la Cocca di Lodrino per entrare nella valle del Chiese sempre in leggera e costante ascesa. A San Lorenzo Dorsino, dove inizia la salita che porta a Molveno e Andalo. A 15,4 km dall'arrivo c'è il traguardo volante Red Bull KM con abbuoni per la classifica: 6", 4" e 2". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della diciassettesima tappa: da Cassano d'Adda ad Andalo

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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