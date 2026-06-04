giro di vallonia 2026 straordinario numero di de lie sul traguardo di eupen sheehan nuovo leader della corsa

Notizia in breve

Arnaud De Lie ha vinto la quarta tappa del Giro di Vallonia, Dison-Eupen di 166,7 chilometri, grazie a una rimonta negli ultimi metri. Il belga ha tagliato il traguardo davanti agli altri corridori, portando a termine una performance straordinaria. Con questa vittoria, De Lie ha conquistato anche il nuovo primato nella corsa, mentre Sheehan si è posizionato come nuovo leader della competizione.