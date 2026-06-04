Giro di Vallonia 2026 straordinario numero di De Lie sul traguardo di Eupen Sheehan nuovo leader della corsa
Arnaud De Lie ha vinto la quarta tappa del Giro di Vallonia, Dison-Eupen di 166,7 chilometri, grazie a una rimonta negli ultimi metri. Il belga ha tagliato il traguardo davanti agli altri corridori, portando a termine una performance straordinaria. Con questa vittoria, De Lie ha conquistato anche il nuovo primato nella corsa, mentre Sheehan si è posizionato come nuovo leader della competizione.
Il belga Arnaud De Lie, grazie ad una spettacolare rimonta nei metri finali, si aggiudica la quarta tappa del Giro di Vallonia, Dison-Eupen di 166,7 chilometri. Il corridore della Lotto Intermarché lancia la sua micidiale progressione lunga e non lascia la minima possibilità di scampo ai rivali. Il belga, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, salta di slancio Pithie e sorpassa in extremis l’americano Riley Sheehan della NSN Cycling Team che conclude secondo, sorpassato dal prepotente ritorno del rivale quando iniziava a pregustare la vittoria. Chiude in terza posizione il neozelandese Ben Oliver della Modern Adventure Pro Cycling. 🔗 Leggi su Oasport.it
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