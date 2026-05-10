Oggi, nel corso della tappa del Giro d’Italia 2026, si trovano circa 70 chilometri al traguardo. Durante la corsa, un ciclista ha deciso di aiutare un compagno in difficoltà. In questo momento, uno dei corridori ha staccato dal gruppo principale, mentre un altro sta offrendo assistenza. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, con alcuni atleti che tentano di mantenere la posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.58 Bel gesto di Campenaerts che sta aiutando De Lie in questo momento di difficoltà. Il corridore della Visma è andato a prendere una borraccia della Lotto portandola al connazionale, per poi motivarlo a tenere le ruote del plotone. 14.55 De Lie è in ultima posizione nel gruppo, ma al momento riesce a resistere. 14.54 Mancano 3 km di salita per i battistrada, gruppo a 2’30”. 14.51 Attenzione perchè si sta staccanda Arnaud De Lie. Il belga non è in grande condizione, con dei problemi fisici che gli hanno dato problemi fino a pochi giorni fa, e oggi è l’unico tra i velocisti a faticare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km al traguardo, si stacca De Lie

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