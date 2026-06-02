Oliver Ben, neozelandese, ha vinto la seconda tappa del Giro di Vallonia 2026, corsa di circa 192 chilometri tra Jodoigne e Libramont-Chevigny. Con questa vittoria, si è preso la leadership della corsa.

Colpo a sorpresa del neozelandese Oliver Ben nella seconda tappa del Giro di Vallonia, poco più di 192 chilometri con partenza da Jodoigne ed arrivo a Libramont-Chevigny. Una giornata caratterizzata dalla pioggia, che ha sicuramente reso più difficile l’arrivo ed il migliore è stato proprio il 29enne della Modern Adventure Pro Cycling, che ieri aveva concluso al quarto posto. Una giornata sicuramente da ricordare per Ben, visto che questa si tratta anche della prima vittoria in carriera tra i professionisti. La fuga di giornata ha visto protagonisti sei corridori: Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla), dai belgi Matteo Melotte (Color Code – Alu Center) e Iben Rommelaere (Tarteletto – Isorex), dal francese Kévin Avoine (Van Rysel Roubaix) e dal tedesco Anton Lennemann (BIKE AID). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Vallonia 2026, prima vittoria in carriera per Oliver Ben. Il neozelandese è il nuovo leader

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