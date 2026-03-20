La devo uccidere con le mie mani il caso finisce in Procura

Un episodio di violenza avvenuto in una scuola di Napoli Nord ha portato alla denuncia da parte delle autorità. Durante un richiamo disciplinare, un insegnante ha aggredito un alunno, e ora la vicenda è sotto indagine da parte della Procura. La frase pronunciata dall'insegnante, “La devo uccidere con le mie mani”, è stata registrata e sta contribuendo a chiarire i dettagli dell'accaduto.

Un richiamo disciplinare in classe si è trasformato in un episodio di violenza che ora è al vaglio della Procura di Napoli Nord. È accaduto in Provincia Casertano, dove un’insegnante di scuola media ha denunciato di essere stata minacciata e aggredita verbalmente dai genitori di una studentessa. La vicenda è stata resa nota da CasertaNews e formalizzata attraverso una denuncia per minacce a pubblico ufficiale presentata dall’avvocato Paolo Falco. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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