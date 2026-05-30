Durante il festival di Dogliani, Rocio Munoz Morales ha raccontato di aver cercato di coprire le orecchie delle sue figlie mentre ascoltava il rumore e il caos durante una scena con l’attore Bova. La attrice ha descritto il disagio di voler proteggere le bambine dal rumore forte e dal trambusto sul set, rimandando a un episodio avvenuto mesi fa.

A distanza di mesi, al festival di Dogliani, Rocio Munoz Morales è tornata a parlare di ciò che è successo a luglio 2025, quando Fabrizio Corona ha fatto le rivelazioni su Raoul Bova Rocio Munoz Moralesoggi è stata ospite al festival della tv di Dogliani, per lei è stato un anno difficile ma anche di rinascita e ora, a distanza di tutti questi mesi, riesce ad analizzare con lucidità il caos mediatico che è girato intorno al suoex Raoul Bova, la loro separazione e la storia di ‘occhi spaccanti’. Rocio adesso sta bene, ha maggiori consapevolezzecontinua a sbandierare il fatto di essere single: per chi non lo avesse capito è finita da un po’ con Andrea Iannone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rocio Munoz Morales sul caos Bova: “Volevo mettere le mani sulle orecchie delle mie figlie”

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Rocío Muñoz Morales FUGGE dal Gossip: Disneyland con le Figlie

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Rocío Muñoz Morales e Katia Follesa nella piazza di Dogliani gremitaGEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. lastampa.it