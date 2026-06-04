Giovanni Zinni è Sherlock Holmes e Giacomo Petrelli Pd Watson ma le multe da autovelox restano abnormi

Da anconatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel consiglio comunale si è parlato delle multe elevate rilevate dagli autovelox, con un tono che ha mescolato serietà e ironia. La discussione ha coinvolto le cifre record di sanzioni, paragonate a un confronto tra Sherlock Holmes e Watson, per evidenziare l’attenzione sulla questione. La discussione si è svolta in un’atmosfera informale, senza rinunciare alla concretezza dei numeri e degli episodi.

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ANCONA – Un po’ di sana ironia non guasta mai. Nemmeno in un posto laicamente sacro come il Consiglio comunale. E così capita che all’improvviso Giacomo Petrelli si senta Watson e che l’assessore Giovanni Zinni, per non lasciarlo solo e assecondarlo, inizi a interpretare Sherlock Holmes. E il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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