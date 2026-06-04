Giovanni Zinni è Sherlock Holmes e Giacomo Petrelli Pd Watson ma le multe da autovelox restano abnormi

Notizia in breve

Nel consiglio comunale si è parlato delle multe elevate rilevate dagli autovelox, con un tono che ha mescolato serietà e ironia. La discussione ha coinvolto le cifre record di sanzioni, paragonate a un confronto tra Sherlock Holmes e Watson, per evidenziare l’attenzione sulla questione. La discussione si è svolta in un’atmosfera informale, senza rinunciare alla concretezza dei numeri e degli episodi.