Nuove creazioni tra i set LEGO arricchiscono le collezioni di appassionati e collezionisti. Tra queste, i book nook rappresentano una soluzione elegante e originale per decorare gli scaffali, offrendo dettagli ispirati a personaggi e ambientazioni di famosi universi come Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Sherlock Holmes. Questi elementi, recenti aggiunte al catalogo, sono progettati per arricchire visivamente gli spazi dedicati ai libri e alle collezioni.

Tra le più recenti aggiunte al catalogo LEGO, i book nook sono il modo più bello ed elegante per rendere più vivi e ricchi i propri scaffali. I temi presenti? Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Sherlock Holmes. per ora! In attesa del fermalibri di Toy Story. Si scrive Book Nook, si legge magia LEGO. Abbiamo spesso sottolineato la differenza tra i set dal carattere più ludico e quelli più propriamente da esposizione. E tra questi ultimi si è fatto un ulteriore passo in avanti negli ultimi tempi perché LEGO ha messo in catalogo una serie di set pensati per arricchire e decorare le proprie librerie, progettati per essere inseriti tra i nostri libri (o, perché no, anche nel mezzo delle nostre collezioni homevideo) per suggerire una profondità, lo spaccato di un piccolo mondo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Da Harry Potter al Signore degli Anelli e Sherlock Holmes: i LEGO perfetti per arricchire i propri scaffali

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