Violenza degrado e criminalità al Q2 Per Giacomo Petrelli Pd manca una reale presenza dell' Amministrazione comunale
Dopo una serie di episodi di violenza e degrado in piazza Salvo D’Acquisto, un consigliere comunale del Partito Democratico ha effettuato un sopralluogo nella zona. Successivamente, ha esteso la visita all’intero quartiere del Q2, evidenziando la presenza di attività criminali e un livello di sicurezza considerato insufficiente. La sua visita si inserisce nel tentativo di monitorare la situazione e raccogliere elementi sui problemi presenti nel quartiere.
ANCONA – Dopo gli ultimi episodi di criminalità e violenza perpetratisi in piazza Salvo D’Acquisto nel giro di pochi giorni, il consigliere del Partito Democratico Giacomo Petrelli ha deciso di fare un sopralluogo nella zona, estendendo poi il giro all’intero quartiere del Q2. Ne è emersa una.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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