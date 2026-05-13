Violenza degrado e criminalità al Q2 Per Giacomo Petrelli Pd manca una reale presenza dell' Amministrazione comunale

Dopo una serie di episodi di violenza e degrado in piazza Salvo D’Acquisto, un consigliere comunale del Partito Democratico ha effettuato un sopralluogo nella zona. Successivamente, ha esteso la visita all’intero quartiere del Q2, evidenziando la presenza di attività criminali e un livello di sicurezza considerato insufficiente. La sua visita si inserisce nel tentativo di monitorare la situazione e raccogliere elementi sui problemi presenti nel quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui