Rivolta d’Adda (Cremona) – L’ ordine dei medici di Milano non sarà p arte civile nel processo al medico ed ex sindaco di Rivolta d’Adda Giovanni Sgroi, 71 anni, accusato di violenza sessuale su cinque pazienti nella clinica di Pozzuolo Martesana dove operava. È questa la decisione del giudice del tribunale di Milano che ieri mattina doveva decidere sull’istanza dell’associazione milanese che nella udienza precedente aveva avanzato la richiesta di costituirsi parte civile. Il giudice aveva rinviato la decisione per dar modo all’avvocato Domenico Chindamo, che difende gli interessi di Sgroi, di argomentare la richiesta di respingimento dell’istanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Giovanni Sgroi, medico a processo per abusi sessuali: l’ordine di Milano non sarà parte civile

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