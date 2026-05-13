A processo per violenza sessuale Il medico accusato da cinque donne | l’Ordine vuole costituirsi parte civile

A Rivolta d’Adda, il medico accusato da cinque donne di violenza sessuale affronta il processo in tribunale. L’Ordine dei medici ha annunciato che intende costituirsi parte civile nel procedimento. La discussione si svolge davanti al giudice, con l’accusa che ha presentato le prove e le testimonianze raccolte. La difesa si è riservata di rispondere nelle fasi successive del procedimento.

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RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Niente da fare. Sembrava tutto pronto per mettere la parola fine al procedimento a carico di Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d’Adda, agli arresti domiciliari dal 23 maggio scorso con l’accusa, sostenuta da cinque donne, di violenza sessuale durante le visite mediche in studio, nella clinica di Pozzuolo Martesana dove il medico visitava. Sembrava tutto a posto, con il giudice delle udienze preliminari Tommaso Perna pronto ad ascoltare le parti e a emettere la sentenza e la pubblico ministero Alessia Rosanna Menegazzo a sostenere l’accusa e l’avvocato difensore del medico, Domenico Chindamo, pronto con la sua arringa difensiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A processo per violenza sessuale. Il medico accusato da cinque donne: l’Ordine vuole costituirsi parte civile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Processo per corruzione a Galvagno: Regione e Ars chiedono di costituirsi parte civileABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura del processo a Palermo È iniziato oggi, 4 maggio 2026, a Palermo, il procedimento giudiziario nei confronti del... “Minacciava e molestava le alunne”. Accusato di violenza sessuale, professore finisce a processoMassa Carrara, 8 aprile 2026 – È stato accusato di violenza sessuale, stalking, violenza privata e minacce il professore difeso dal legale Francesco... Argomenti più discussi: A processo per violenza sessuale. Il medico accusato da cinque donne: l’Ordine vuole costituirsi parte civile; Crans-Montana, condanna raramente adeguata alle attese; Denuncia violenze a scuola durante incontro sulla legalità: chiesti 9 anni per il tecnico di laboratorio a Torino; Perugia, al via il processo per maltrattamenti e violenza sessuale: imputato un 47enne. cmv: le leggi regolatorie dovrebbero essere chiamate una scusa legale per la violenza reddit Per quasi duemila anni una minoranza perennemente in pericolo di estinzione violenta ha praticato la stessa strategia di sopravvivenza: non farsi notare, coltivare un comportamento irreprensibile, non offrire mai alla maggioranza il minimo pretesto. Non reagi x.com Rudy Guede a processo per violenza sessuale, ex fidanzata: Obbligata a rapporti violentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Rudy Guede a processo per violenza sessuale, ex fidanzata: 'Obbligata a rapporti violenti' ... tg24.sky.it