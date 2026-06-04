Una donna ha compiuto 100 anni e ha festeggiato con la sua famiglia, composta da dodici persone, a tavola. Durante il pasto, ha scelto di mangiare sushi.

Cento anni e una famiglia che, riunita a tavola, arriva a contare dodici persone. È il traguardo tagliato da Giovanna Berretti, per tutti la Nella, residente a Cozzano, che ha festeggiato il secolo di vita nella sua abitazione, circondata dall’affetto delle figlie Maria Grazia e Rosa, di tre nipoti e due bisnipoti. Una famiglia numerosa e unita, raccontano con orgoglio le figlie, che si è stretta attorno alla festeggiata. La sua è una storia semplice, fatta di sacrificio e lavoro. Rimasta orfana della madre a soli tre anni e del padre a dodici, è cresciuta insieme agli zii e alle sette cugine che hanno condiviso con lei gli anni dell’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovanna taglia il secolo. Sceglie il sushi nella dieta

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