Pazzi di Sushi Rosy Chin guida la sfida del sushi | quando inizia e come funziona

Pazzi di Sushi è un nuovo programma televisivo italiano condotto da Rosy Chin, che esplora il mondo del sushi attraverso un format dedicato ai sapori orientali e alle storie di chi lavora nel settore. La trasmissione, che si inserisce nel panorama dei food show nazionali, si concentra su come si prepara il sushi e sulle persone coinvolte in questa arte culinaria. La prima puntata va in onda a breve.

Il panorama dei food show italiani si arricchisce con Pazzi di Sushi, un format che porta in televisione un viaggio tra sapori orientali, creatività e storie personali. Alla guida c’è Rosy Chin, chef e imprenditrice che ha costruito la propria identità culinaria nel punto d’incontro tra culture diverse. Il programma debutta in prima serata e promette di raccontare il sushi in tutte le sue forme, dalle interpretazioni più rigorose alle sperimentazioni più audaci. Come si sviluppa la sfida tra i ristoranti? Chi è davvero Rosy Chin e perché è stata scelta per questo ruolo? E soprattutto, quando e dove sarà possibile seguire le puntate? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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