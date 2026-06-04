Giovani sorelle valtellinesi muoiono in un frontale | avevano 23 e 14 anni

Due sorelle di 23 e 14 anni sono morte in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Sp510 Sebina Orientale, nel territorio di Iseo, Brescia. L’incidente si è verificato in un frontale tra due veicoli. Le ragazze, originarie di Sondrio e residenti a Livigno, sono state estratte dai mezzi di soccorso senza vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Due giovani sorelle originarie di Sondrio e residenti a Livigno hanno perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Sp510 Sebina Orientale, nel territorio di Iseo, in provincia di Brescia. A riportare la notizia è BresciaToday. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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