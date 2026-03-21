Quattro giovani di età compresa tra 16 e 23 anni sono deceduti in due incidenti stradali avvenuti tra Milano, Roma e Modena nella notte tra venerdì e sabato. Due degli incidenti si sono verificati rispettivamente nella capitale e nel capoluogo lombardo, mentre il quarto si è verificato a Modena. I corpi dei giovani sono stati trovati nelle diverse località coinvolte.

È stata segnata da una scia di sangue di giovani, morti in due diversi incidenti stradali, la notte tra venerdì e sabato: è accaduto a Milano e a Roma. Un altro giovanissimo, di soli 16 anni, è invece deceduto nel modenese quando, a bordo della sua motocicletta, si è scontrato, nel tardo pomeriggio di ieri, con un'auto. Milano, moto brucia il rosso e si schianta contro un taxi: morti due ragazzi Nel capoluogo lombardo erano circa le quattro quando una potente motocicletta Nagasaki Ninja 650 di colore verde ha bruciato un rosso lungo viale Campania, strada a veloce percorrenza e, all'incrocio in prossimità di viale Mugello, si è schiantata contro un taxi che percorreva Corso XXII marzo verso la periferia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuova strage sulle strade, morti quattro giovani a Milano, Roma e Modena: avevano 23, 20, 17 e 16 anni

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