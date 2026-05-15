Sposi in viaggio di nozze muoiono in un terribile schianto in scooter | avevano 25 anni

Due giovani fidanzati di 25 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto mentre viaggiavano in scooter. Dopo aver trascorso alcuni giorni tra Venezia e Palermo, si stavano dirigendo verso la provincia di Agrigento. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona e ha coinvolto il loro veicolo, che è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per i due giovani non c’era più nulla da fare.

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