Torna il settimo stage dedicato ai portieri organizzato dall’Aquila Montevarchi, rivolto a giovani estremi difensori. L’evento si svolgerà ad Arezzo e mira a migliorare riflessi, tecnica e capacità di interpretare il ruolo. L’iniziativa si rivolge a portieri in fase di sviluppo, offrendo allenamenti specifici e approfondimenti tecnici. La partecipazione è rivolta a giovani atleti interessati a perfezionare le proprie competenze nel ruolo del portiere.

Arezzo, 04 giugno 2026 – Diventare un portiere sempre più completo, migliorare i propri riflessi, perfezionare la tecnica individuale e imparare a interpretare al meglio uno dei ruoli più delicati e affascinanti del calcio. Sono questi gli obiettivi del 7° Stage Portieri promosso dall’Aquila Montevarchi, appuntamento estivo dedicato ai giovani estremi difensori che vogliono crescere, mettersi alla prova e vivere un’esperienza formativa all’insegna dello sport e della condivisione. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi nati dal 2009 al 2017 e rappresenta un’importante occasione per tutti i giovani calciatori del territorio interessati a migliorare le proprie capacità tra i pali attraverso un percorso mirato e costruito sulle esigenze specifiche del ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giovani portieri in campo con l’Aquila Montevarchi: torna il 7° Stage dedicato agli estremi difensori

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