Abruzzo autosufficiente ma cresce l' età dei donatori di sangue | polo unico e giovani al centro dell' azione della Regione

In Abruzzo, la regione riesce a mantenere l’autosufficienza di sangue grazie a un sistema che coinvolge principalmente donatori giovani, anche se si registra un invecchiamento della fascia di età dei donatori. La Regione ha istituito un polo unico dedicato alla donazione, focalizzandosi sull’importanza di coinvolgere le nuove generazioni. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione per evitare che si possano manifestare criticità simili a quelle di altre regioni, dove il numero di donatori più anziani sta crescendo.

L’autosufficienza l’Abruzzo riesce a garantirla, ma è importante scongiurare le criticità che si registrano in altre regioni, a cominciare dalla sempre maggiore età dei donatori di sangue. Proprio al fine di raccogliere le proposte e presentare le iniziative che la Regione intende promuovere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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