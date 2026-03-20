La scommessa della proprietà americana Aiello | Cole eleverà il Cesena e i suoi giovani

La proprietà americana ha annunciato l’ingaggio di un nuovo allenatore per il Cesena, con l’obiettivo di migliorare la squadra e valorizzare i giovani. Durante un collegamento dagli Stati Uniti, John Aiello ha dichiarato che Ashley Cole contribuirà a elevare il livello della squadra e della società. Presenti anche Mike Melby e altri rappresentanti, che hanno confermato l’operazione e i piani per il club.

" Ashley Cole eleverà il livello della nostra squadra e anche della nostra società ". Sono le parole con le quali ieri pomeriggio John Aiello, in collegamento dagli Stati Uniti (c’era anche Mike Melby), ha commentato l’arrivo del nuovo tecnico. "Ringrazio mister Mignani – ha commentato Aiello, che è stato la prima testa di ponte del mondo a stelle strisce in Romagna –, un grande professionista, un grande allenatore e una grande persona che ha fatto tanto per il Cesena in questi due campionati. Gli auguro ogni bene per il futuro, perché lo merita. La scelta di Cole non è soltanto legata al presente, ma rappresenta il futuro: grazie a un profilo come il suo, in tanti ora seguono la nostra squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scommessa della proprietà americana. Aiello: "Cole eleverà il Cesena e i suoi giovani" Articoli correlati Il Cesena cade 3-0 a Mantova. Cole: male la primaCesena, 17 marzo 2026 – Non basta nemmeno l’esonero a dare uno scossone all’ambiente. Cesena: Ashley Cole, ex Roma, guida la squadraLa panchina del Cesena ha cambiato volto in modo sorprendente, con l’ex difensore della Roma Ashley Cole che si prepara a prendere le redini della...