Giovani cronisti a Modena | tra IA e legalità nasce la nuova stampa

A Modena, un gruppo di giovani cronisti ha pubblicato un reportage di 36 pagine che affronta l’uso dell’intelligenza artificiale nella produzione giornalistica e i temi sociali emergenti. Durante l’attività, hanno esplorato come gli studenti possano impiegare l’IA per creare notizie e hanno trattato questioni legate alla legalità nel settore. Il lavoro si inserisce in un progetto dedicato a stimolare la pratica giornalistica tra i giovani.

Come possono gli studenti usare l'intelligenza artificiale per fare cronaca?. Quali temi sociali hanno affrontato i ragazzi nelle loro trentasei pagine?. Perché la carta stampata resta fondamentale contro le fake news?. Come si trasforma un post sui social in un articolo strutturato?.? In Breve Dodici scuole medie tra Bassa e Appennino modenese hanno prodotto 36 pagine originali.. Progetto svolto tra febbraio e maggio 2026 con partecipazione di 12 istituti scolastici.. Pedriali dell'ASM sottolinea il rischio fake news rispetto alle fonti verificate.. Celebrazione dei 140 anni dell'ASM e degli 80 anni della cronaca modenese.. Dodici scuole medie modenesi impegnate nel progetto Cronisti in classe 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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