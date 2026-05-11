? Domande chiave Come viaggiavano le notizie prima dell'arrivo del digitale e dei social?. Chi sono i ventitré giornalisti che hanno scritto questo diario collettivo?. Perché il ricavato del libro sarà destinato alla costruzione di un hospice?. Come può la memoria storica del distretto contrastare le fake news?.? In Breve Ricavato vendite destinato alla costruzione dell'hospice Casa di Giuly a Spezzano.. Partecipazione di ventitré giornalisti del distretto ceramico al Palazzo dei Musei.. Interventi di Graziano Manni, Eugenio Tangerini e Barbara Manicardi sulla storia editoriale.. Contributi di Modula e Litokol per il progetto assistenziale Amici per la vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, il racconto dei cronisti: nasce il libro Fuori Sacco

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