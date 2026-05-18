La nuova geopolitica nasce dall’incrocio tra spazio tempo e IA Scrive Preziosa

Da sempre, il potere geopolitico si è basato sul controllo dello spazio, come dimostrano le rotte marittime, le aree strategiche e l’accesso alle risorse. Ora, questa dinamica si sta modificando con l’ingresso dell’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie digitali, che stanno influenzando le modalità di confronto tra le nazioni. La recente analisi di un esperto evidenzia come spazio e tempo si intreccino con l’innovazione tecnologica, dando origine a una nuova forma di geopolitica.

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Per secoli il potere geopolitico è stato interpretato attraverso il controllo dello spazio. Imperi, rotte marittime, profondità strategica, accesso alle risorse e posizionamento geografico hanno costituito le principali variabili della competizione internazionale. La riflessione classica di Halford Mackinder, fondata sul rapporto tra territorio e potenza, così come le successive elaborazioni di Nicholas Spykman o Alfred Thayer Mahan, presupponevano che la superiorità strategica derivasse in larga misura dalla capacità di controllare lo spazio fisico. Questa impostazione resta ancora valida. L’interesse strategico degli Stati Uniti verso la... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La nuova geopolitica nasce dall’incrocio tra spazio, tempo e IA. Scrive Preziosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spazio, IA e geopolitica. Dove si sta spostando il capitaleNella space economy gli investimenti si concentrano sempre di più su ciò che razzi, capsule e satelliti rendono possibile. Troppi video generati dall’IA. Nasce la figura dello SnapperNEL MERCATO dei contenuti digitali, l’eccesso di produzione inizia a pesare quanto la scarsità.