Giovane precipita da ponte Clementino anziano da una balaustra | tragedie a Civita Castellana e Tuscania

Notizia in breve

Un giovane di 27 anni è morto a Civita Castellana dopo essere precipitato dal ponte Clementino, mentre a Tuscania un uomo di 85 anni è deceduto dopo essere caduto da una balaustra nel centro storico. Nessuna delle due persone è sopravvissuta all’impatto al suolo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dei due incidenti. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali precedenti.