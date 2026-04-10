Modica dramma al ponte Caitina | giovane precipita da 30 metri

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di Modica è rimasto coinvolto in un incidente al ponte Caitina, dove è precipitato da un'altezza di circa 30 metri. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno avviato le operazioni di soccorso. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Un giovane di Modica è stato vittima di una caduta dall’alto presso il ponte Caitina, precipitando da un dislivello di 30 metri. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori per gestire l’emergenza nel territorio ragusano. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco insieme alle pattuglie della polizia e dei carabinieri per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area del sinistro. Data la gravità della situazione, il ragazzo è stato preso in carico dal personale dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza presso il Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania per ricevere le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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