Giovane precipita da ponte Clementino anziano da una balaustra | morti Tragedie a Civita Castellana e Tuscania

Notizia in breve

Un giovane di 27 anni è morto a Civita Castellana dopo essere precipitato da ponte Clementino. Nello stesso giorno, un uomo di 85 anni è deceduto a Tuscania dopo essere caduto da una balaustra nel centro storico. Le autorità stanno indagando sulle cause dei due incidenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le salme sono state recuperate e i corpi sono stati trasferiti alle autorità competenti.