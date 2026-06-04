Giovane precipita da ponte Clementino anziano da una balaustra | morti Tragedie a Civita Castellana e Tuscania
Un giovane di 27 anni è morto a Civita Castellana dopo essere precipitato da ponte Clementino. Nello stesso giorno, un uomo di 85 anni è deceduto a Tuscania dopo essere caduto da una balaustra nel centro storico. Le autorità stanno indagando sulle cause dei due incidenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le salme sono state recuperate e i corpi sono stati trasferiti alle autorità competenti.
Un ragazzo di 27 anni è morto a Civita Castellana dopo essere precipitato da ponte Clementino, mentre a Tuscania un uomo di 85 anni ha perso la vita dopo un volo da una balaustra nel centro storico. Doppia tragedia nella Tuscia.Giovane precipitato da ponte ClementinoA Civita Castellana, intorno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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