Ferrara, 4 giugno 2026 – Il popolo del Blasco in tenda per attendere il proprio mito. Nemmeno la pioggia che è caduta l’altro giorno e la scorsa notte spegne la febbre per il rocker. Nell’area verde di accesso al parco urbano ‘Giorgio Bassani’, da via Canapa, c’è ormai da alcuni giorni una lunga fila di tende. Per la maggior parte ospitano i fan che hanno partecipato alla data zero allo stadio ‘Romeo Neri’ di Rimini. https:www.ilrestodelcarlino.itferraraculturamappa-concerti-vasco-rossi-b6aeeab8 I fan che aspettano Vasco. Vengono da tutta Italia. Alcuni hanno preso appositamente le ferie per assistere al concerto; altri lo seguono per tutto il tour 2026 e c’è chi ne ha visti quasi settanta, siamo al record. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Giorni in tenda per Vasco: il maltempo non frena i fan e c’è chi ha preso le ferie

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