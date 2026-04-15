L’anticipo delle ferie permette ai lavoratori di usufruire di giorni di riposo prima di aver maturato il diritto, creando una situazione nota come ferie in negativo. In questo caso, il dipendente prende un “prestito” di giorni di riposo che dovrà poi recuperare, spesso attraverso un prolungamento delle giornate lavorative o altre modalità previste dal contratto. Questa procedura viene adottata in situazioni di necessità, ma comporta specifiche regole da rispettare.

Si chiama “ anticipo delle ferie ” o, con un termine più crudo, ferie in negativo. È il paradosso del riposo a debito: la possibilità per il dipendente di staccare la spina prima ancora di averne maturato il diritto. In un vuoto normativo che la legge italiana non colma né proibisce, tutto è lasciato alla discrezionalità del datore di lavoro. Più che un semplice strumento di flessibilità, è un esercizio di equilibrismo basato sul fragile pilastro della fiducia tra azienda e lavoratore, dove il tempo libero viene “prestato” come fosse capitale finanziario. Diritto alle ferie: la matematica dei ratei e la soglia dei 15 giorni. Il diritto alle ferie non è un regalo, ma un credito che il lavoratore accumula mese dopo mese attraverso il meccanismo dei ratei.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anticipo delle ferie, come funziona il riposo a debito di chi ha finito le giornate previste e chiede un “prestito”

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