Da Frosinone a Ferrara in tenda per Vasco Rossi | un fan ciociaro tra i primissimi accampati

Notizia in breve

Un fan proveniente da Frosinone si è sistemato in tenda davanti al luogo del concerto di Vasco Rossi a Ferrara. È tra i primi ad aver montato la tenda, aspettando l’arrivo del cantante. La sua presenza è stata notata tra le prime persone in fila, già da prima dell’apertura ufficiale dei cancelli. La lunga fila di appassionati si è formata in vista dell’evento musicale.