Da Frosinone a Ferrara in tenda per Vasco Rossi | un fan ciociaro tra i primissimi accampati

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fan proveniente da Frosinone si è sistemato in tenda davanti al luogo del concerto di Vasco Rossi a Ferrara. È tra i primi ad aver montato la tenda, aspettando l’arrivo del cantante. La sua presenza è stata notata tra le prime persone in fila, già da prima dell’apertura ufficiale dei cancelli. La lunga fila di appassionati si è formata in vista dell’evento musicale.

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La grande macchina del tour di Vasco Rossi fa tappa a Ferrara e, in primissima fila ad attendere il Komandante, batte un cuore ciociaro. La "grande famiglia" dei fan del rocker di Zocca ha iniziato a invadere pacificamente l'area verde in via Canapa, a fianco dei Tre Campi, trasformandola in un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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