Da Frosinone a Ferrara in tenda per Vasco Rossi | un fan ciociaro tra i primissimi accampati
Un fan proveniente da Frosinone si è sistemato in tenda davanti al luogo del concerto di Vasco Rossi a Ferrara. È tra i primi ad aver montato la tenda, aspettando l’arrivo del cantante. La sua presenza è stata notata tra le prime persone in fila, già da prima dell’apertura ufficiale dei cancelli. La lunga fila di appassionati si è formata in vista dell’evento musicale.
La grande macchina del tour di Vasco Rossi fa tappa a Ferrara e, in primissima fila ad attendere il Komandante, batte un cuore ciociaro. La "grande famiglia" dei fan del rocker di Zocca ha iniziato a invadere pacificamente l'area verde in via Canapa, a fianco dei Tre Campi, trasformandola in un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Daniele Tedeschi, Ricorda, il Live Fronte del Palco, Vasco Rossi
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VENDO 2 BIGLIETTI VASCO ROSSI – FERRARA Data: 05 giugno Settore: PIT 2 Prezzo: 90€ l’uno (pagati questa cifra) I biglietti sono FISICI, quindi: eventuali spese di spedizione da aggiungere se non consegna a mano #vendobiglietti #cer x.com
CONCERTI VASCO ROSSI: ATTIVO IL CANALE TELEGRAM UFFICIALE DELLE DATE DI FERRARA PER INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALESARÀ LO STRUMENTO DIRETTO PER RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI UTILI PRIMA, DURANTE E DOPO LE DATE DEL 5 E 6 GIUGNO AL PARCO URBANO G. BASSANI Ferrara, 30 maggio 2026 - In vista dei concerti di Vasco ... cronacacomune.it
Vasco Rossi a Ferrara: il tour del Blasco debutta con una doppia data da tutto esauritoUn palco, le luci, la folla che canta all'unisono: sono pochi i momenti che riescono a eguagliare l'emozione di un concerto dal vivo. Ritrovarsi insieme a degli sconosciuti che condividono lo stesso a ... today.it