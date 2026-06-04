Giornata della Marina | la banda musicale in concerto al Teatro Biondo

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 giugno, al Teatro Biondo, si terrà il concerto della Banda Musicale della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina. La banda si esibirà in un concerto aperto al pubblico, con un programma musicale dedicato alla ricorrenza. La manifestazione si svolge a Palermo e coinvolge la celebrazione della giornata dedicata alla Marina.

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In occasione della Giornata della Marina, che quest’anno sarà celebrata a Palermo, la Banda Musicale della Marina Militare si esibirà il prossimo 9 giugno in concerto al Teatro Biondo.L’iniziativa, promossa quale omaggio della Forza Armata alla città, rappresenta un momento di incontro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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