Giornata della Marina | la banda musicale in concerto al Teatro Biondo
Il 9 giugno, al Teatro Biondo, si terrà il concerto della Banda Musicale della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina. La banda si esibirà in un concerto aperto al pubblico, con un programma musicale dedicato alla ricorrenza. La manifestazione si svolge a Palermo e coinvolge la celebrazione della giornata dedicata alla Marina.
In occasione della Giornata della Marina, che quest’anno sarà celebrata a Palermo, la Banda Musicale della Marina Militare si esibirà il prossimo 9 giugno in concerto al Teatro Biondo.L’iniziativa, promossa quale omaggio della Forza Armata alla città, rappresenta un momento di incontro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Nicole Gultcova Performing Super Mario Theme + How Far I'll Go at the 2026 Danman's Redo Market Kids
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mulè al concerto inaugurale del 100° anniversario della costituzione della banda musicale della Gdf
Centenario della Banda della Guardia di Finanza: Orchestra nazionale dei Licei musicali (56 studenti) in concerto al Teatro antico di TaorminaIn occasione del centenario della Banda della Guardia di Finanza, si terrà un concerto al Teatro antico di Taormina, un edificio storico noto per la...
Temi più discussi: 10 giugno 2026: Ravenna celebra la Festa della Marina Militare; Giornata della Marina: la banda musicale in concerto al Teatro Biondo; Angelo Vaccarezza a Pietra Ligure, domenica 31 maggio, per la Festa della Marina; Festa 2 giugno, la parata e le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. FOTO.
Giornata della Marina, Palermo ospita le celebrazioni nazionali facebook
A bordo del pattugliatore #Cassiopea della Marina per imparare a conoscere e proteggere il mare. Gli studenti dell’Istituto Alessandro Rizza di #Siracusa hanno partecipato a una giornata di educazione ambientale tra visori 3D, microscopi e attività immersiv x.com
Giorno della Memoria negli Stati Uniti, quindi sono andato con il rosso, il bianco e il blu (anche se è la bandiera francese) Skmei per le festività. reddit
Giornata della Marina, Palermo ospita le celebrazioni nazionaliMercoledì 10 giugno alle ore 11.00, a Palermo, verrà celebrata la Giornata della Marina, alla presenza di autorità politiche e militari. La cerimonia principale si terrà nella mattinata presso il Molo ... strettoweb.com
Eboli, a Marina la Giornata nazionale dello sportRispetto, inclusione, sacrificio, lealtà e lavoro di squadra sono i valori al centro della Giornata Nazionale dello Sport 2026 in programma domenica 7 giugno prossimo a Marina di Eboli (Salerno). (ANS ... ansa.it