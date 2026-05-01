Mulè al concerto inaugurale del 100° anniversario della costituzione della banda musicale della Gdf

Da lopinionista.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio, alle 18.30, si è tenuto il concerto inaugurale per il 100° anniversario della banda musicale della guardia di finanza. L’evento si è svolto in una location pubblica e ha visto la partecipazione di diverse autorità, tra cui il vice presidente della Camera dei deputati. Durante l’occasione, sono state eseguite composizioni celebrative e sono stati ricordati i 100 anni di attività della banda.

Giorgio Mulè ROMA – Lunedì 4 maggio, a partire dalle ore 18.30, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, assisterà al concerto inaugurale del 100° anniversario della costituzione della banda musicale della Guardia di Finanza, presso il Teatro dell’Opera di Roma, in piazza Beniamino Gigli. La Banda Musicale della Guardia di Finanza, istituita ufficialmente nel 1926 e composta da 102 elementi provenienti dai conservatori italiani e selezionati tramite concorso nazionale, è una prestigiosa istituzione artistica militare. Diretta dal 2002 dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, è nota per il suo vasto repertorio che spazia da marce militari a colonne sonore, esibendosi in contesti istituzionali e internazionali.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Mulè al concerto inaugurale del 100° anniversario della costituzione della banda musicale della Gdf

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