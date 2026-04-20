Centenario della Banda della Guardia di Finanza | Orchestra nazionale dei Licei musicali 56 studenti in concerto al Teatro antico di Taormina

In occasione del centenario della Banda della Guardia di Finanza, si terrà un concerto al Teatro antico di Taormina, un edificio storico noto per la sua architettura e la sua posizione panoramica. L’evento vedrà protagonista l’Orchestra nazionale dei Licei musicali, composta da 56 studenti, che eseguirà un programma musicale davanti a un pubblico composto da rappresentanti istituzionali e cittadini. La serata si inserisce in un calendario dedicato alla celebrazione della banda militare.

Sarà il Teatro antico di Taormina, con il suo abbraccio millenario tra mare e cielo, a fare da cornice a un evento che unisce musica, istituzioni e formazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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