Un esponente politico ha commentato il caso di una giornalista coinvolta in un procedimento giudiziario, affermando che prima di diffondere informazioni bisogna verificarle. Ha anche fatto riferimento a una figura politica, sostenendo che fosse considerata negativa in modo ingiustificato. La dichiarazione si inserisce in un contesto di polemiche sulla diffusione di notizie e sulla reputazione di figure pubbliche, evidenziando come il dibattito si sia spostato sulla responsabilità nel giornalismo e sulle accuse rivolte in passato.

«La morale di questa storia qual è? La morale è che ci troviamo a commentare l'omicidio del giornalismo investigativo. Si è consumato un delitto nei confronti del giornalismo di inchiesta e investigativo, perché si è usato, come dire, la nobile arte del giornalismo di inchiesta e le si è appiccicata addosso un vestito che era quello della falsità, facendo un torto alla verità, facendo un torto ai lettori e facendo un torto, soprattutto, al giornalismo e a quello che dovrebbe guidare le azioni di ogni uno». Giorgio Mulè, deputato di FI e vicepresidente della Camera dei Deputati, non usa mezzi termini per celebrare il de profundis di un certo modo di fare giornalismo per commentare il parere del procuratore generale di Milano sul caso della grazia a Nicole Minetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giorgio Mulè: "Prima verificare, poi pubblicare. Minetti era la strega da bruciare"

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