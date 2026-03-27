Fango su Giorgio Mulè | dove non arrivano i pm arriva la gogna di Rep

Un’indagine della procura di Roma coinvolge ventisei persone in relazione a sospetti appalti pilotati. Sono state eseguite perquisizioni in alcuni uffici del ministero della Difesa, mentre sui media si diffonde un’accusa contro un esponente politico. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e sui giornali, dove si sono susseguite discussioni e critiche senza che siano ancora state fornite prove ufficiali.

Ventisei persone sono indagate in un’inchiesta lanciata ieri dalla procura di Roma, incentrata su presunti appalti pilotati, che ha portato a perquisizioni in alcuni uffici del ministero della Difesa, di Terna, Rete Ferroviaria Italiana e del Polo strategico nazionale. L’indagine si concentra su un presunto sistema di appalti pilotati e fondi neri. Al centro dell’inchiesta risulta l’imprenditore Francesco Dattola. Coinvolti anche alcuni ufficiali dell’Esercito. Le indagini sono partite da una segnalazione dello stesso ministero della Difesa, che aveva individuato comportamenti sospetti. Ieri sempre il ministero ha assicurato “pieno supporto e massima collaborazione” ai magistrati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fango su Giorgio Mulè: dove non arrivano i pm arriva la gogna di Rep. Articoli correlati Battocletti regina del Campaccio: bis nel fango e dominio assoluto a San Giorgio su LegnanoLa trentina domina la 69ª edizione della classica della campestre, mentre tra gli uomini il successo va al burundese Ntakarutimana con Luca Alfieri... Giorgio Mulè: «Per il No una compagnia di smemorati»Giorgio Mulè, lei è il giustiziere dei magistrati?«No, io sono per una giustizia che riguardi anche i magistrati. Contenuti e approfondimenti su Giorgio Mulè Temi più discussi: Il deputato di FI: Fango dopo il voto. Lo Voi: Non lo accetto; Mulè: schizzo di fango giudiziario contro di me, Procura Roma ne risponderà; Corruzione, appalti informatici pilotati a ministero della Difesa, Terna e Ferrovie; Appalti alla Difesa: Il presunto favore di Mulè all’indagato. Fango su Giorgio Mulè: dove non arrivano i pm arriva la gogna di Rep.All'interno degli atti dell'inchiesta lanciata dalla procura di Roma su presunti appalti pilotati, compare anche il nome del vicepresidente della Camera. Repubblica ne dà notizia e Mulè si ritrova att ... ilfoglio.it Mulè: schizzo di fango giudiziario contro di me, Procura Roma ne risponderàRoma, 26 mar. (askanews) – Uno schizzo di fango, destinato a sporcare chi lo ... msn.com RTL 102.5. . I lavori nell'aula di Montecitorio ieri sono stati interrotti per qualche secondo da un improvviso applauso. Il presidente di turno, Giorgio Mulè, è rimasto interdetto per alcuni istanti: "Che succede". Quindi ha ripreso la parola: "Credevo applaudist - facebook.com facebook Vince il No, cosa succede ora al governo. Il commento di Giorgio #Mulè #quartarepubblica x.com