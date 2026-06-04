Un commento ha paragonato l’ascesa di Giorgia Meloni a quella di Barack Obama, sottolineando che entrambe hanno mostrato un percorso simile. Si è evidenziato che la premier è concreta e senza filtri, caratteristiche che sarebbero state condivise con l’ex presidente degli Stati Uniti. La riflessione si concentra sulle somiglianze tra le traiettorie politiche di Meloni e Obama.

«Nel caso di Obama, oggi può sembrare difficile da immaginare, ma la sua ascesa per molti versi ha rispecchiato quella della premier Giorgia Meloni e del partito Fratelli d’Italia che lei guida». Prima di far prendere un colpo a qualche progressista nostrano- del resto pare ci siano più fan dell’ex presidente democratico qui, che non negli Stati Uniti - diamo un po’ di contesto. A scrivere quelle parole non è stato uno qualunque, no. La penna è quella di Alec Ross, un nome che forse ai più dirà poco, ma che è stato tra i principali artefici della vittoria di Barack Obama nel 2008. Ross, infatti, è stato Coordinatore per la politica tecnologica e dei media della campagna presidenziale di Obama e, successivamente, Senior Advisor per l’Innovazione al Dipartimento di Stato con Hillary Clinton. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni esaltata dal guru di Obama: "Concreta e senza filtri"

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