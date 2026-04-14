Il presidente degli Stati Uniti ha commentato pubblicamente sulla leader italiana, affermando che non si sente più con lei da tempo e criticando alcune sue decisioni sui temi di sicurezza, migranti ed energia. Queste dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussione politica nel paese, mentre si susseguono analisi e reazioni da parte degli osservatori e degli esponenti politici italiani. La questione ha attirato l’attenzione dei media italiani, che ne stanno seguendo gli sviluppi.

ROMA, 14 APR – “Ecco le parole del presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche. E questo, Donald Trump, che era il suo alleato: potete immaginarvi cosa dicono di lei gli altri? Giorgia Meloni viene scaricata persino dai suoi, dal suo guru, dal suo leader. Da dopo il referendum ogni giorno un problema. Saranno 15 mesi di piano inclinato fino alle elezioni, il crollo è appena cominciato”. Così su X Matteo Renzi. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Renzi: ‘Meloni scaricata dal suo guru, il crollo è cominciato’

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