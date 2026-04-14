Il presidente degli Stati Uniti ha espresso critiche nei confronti della leader del governo, affermando che non si sente più la sua presenza e che non ha preso iniziative sui temi della sicurezza e dei migranti. Ha anche sottolineato il fallimento nell’affrontare questioni energetiche, lasciando intendere una mancanza di azione concreta. Le sue parole arrivano in un momento di tensione politica, mentre il governo affronta sfide interne ed esterne.

Ecco le parole del presidente degli Stati Uniti: Meloni non ha coraggio, non la sento da tempo, non ha fatto nulla sulla sicurezza, ha fallito sui migranti, non lavora per giuste soluzioni energetiche. E questo, Donald Trump, che era il suo alleato: potete immaginarvi cosa dicono di lei gli altri? Giorgia Meloni viene scaricata persino dai suoi, dal suo guru, dal suo leader. Da dopo il referendum ogni giorno un problema. Saranno 15 mesi di piano inclinato fino alle elezioni, il crollo è appena cominciato". Così su X Matteo Renzi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Renzi, Meloni scaricata dal suo guru, il crollo è appena cominciato

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