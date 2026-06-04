Giordana Giordini | Orgogliosi del nostro presidente La nuova sfida di Bernini

Fabrizio Bernini è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente di Confindustria Toscana per il periodo 2026-2030. La nomina è stata decisa oggi dal consiglio di presidenza della federazione regionale. Giordana Giordini ha espresso orgoglio per questa scelta, sottolineando il ruolo di Bernini. La nomina avviene in un momento di transizione per l’organizzazione imprenditoriale, che si prepara a una nuova fase di attività e sviluppo.

Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana. È stato eletto oggi, alla unanimità, dal consiglio di presidenza della federazione imprenditoriale regionale per il quadriennio 2026-2030. Bernini, già presidente di Confindustria Toscana Sud, è presidente di Zucchetti Centro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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