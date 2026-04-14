Il neo-presidente del conservatorio di Salerno scelto da Bernini? Un fedelissimo di FI | Io qui grazie alla militanza

Il nuovo presidente del conservatorio di Salerno è stato scelto da Bernini, noto esponente di Forza Italia. Tra i sostenitori del presidente c’è un membro che ha dichiarato di aver ottenuto il incarico grazie alla sua militanza politica. In un episodio recente, il conservatorio è diventato oggetto di discussione pubblica dopo che due candidati al consiglio comunale hanno ricevuto supporto ufficiale dal presidente, che ha attribuito la propria nomina anche alla propria affiliazione politica.

Un conservatorio diventa la ‘bacheca’ per sponsorizzare due candidati al consiglio comunale, grazie all’endorsement del presidente che sostiene pubblicamente di aver ottenuto quell’incarico anche grazie alla sua appartenenza politica. Accade a Salerno, che torna al voto a maggio, e potrebbe avere strascichi a Roma. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Franco Mari, ha annunciato la volontà di presentare un’ interrogazione parlamentare alla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Nel mirino una delle sue nomine, quella di Vittorio Acocella, investito per i prossimi tre anni della presidenza del conservatorio Martucci di Salerno dopo essere stato scelto in una terna di nomi indicata dal Consiglio Accademico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il neo-presidente del conservatorio di Salerno scelto da Bernini? Un fedelissimo di FI: “Io qui grazie alla militanza” Elezioni a Salerno, Fauceglia (FI) replica a Orlando: “Servono militanza e proposte, non solo ambizioni”Il centrodestra cerca l'anti-De Luca tra militanza e società civile: botta e risposta al veleno tra Orlando e Fauceglia sulle strategie per il... Conservatorio "Martucci" di Salerno: il nuovo presidente è Vittorio AcocellaL'ingegnere salernitano già ricopriva l'incarico di vice presidente del Consiglio d'Amministrazione. Olimpiadi Cybersicurezza, a Salerno dal 17 al 19 aprile finali nazionali con 100 studenti - facebook.com facebook Cantone pronto a iniziare a Salerno: "Vengo con grande umiltà" - Il 27 aprile l'insediamento del nuovo procuratore capo. Trentacinque anni in magistratura, da sempre in lotta contro i clan @TgrRai x.com