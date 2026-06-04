Gino Coppedè e la villa Frisoni a Lupinari per il ciclo La storia in villa Evento dall’Accademia del Poggio di Montevarchi
Il terzo appuntamento del sesto ciclo di incontri “La Storia in Villa”, pensato e realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, avrà come protagonista una delle figure più affascinanti e originali dell’architettura italiana di inizio Novecento, che ha lasciato una traccia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Montevarchi, riparte il ciclo di Conferenze di Fisica dell’Accademia Valdarnese del PoggioA Montevarchi riprende il ciclo di Conferenze di Fisica organizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio.
A Montevarchi un viaggio nel cosmo: Roberto Neri ospite all’Accademia del PoggioA Montevarchi si è svolto un nuovo incontro dedicato alla fisica presso l’Accademia Valdarnese del Poggio, promosso dal Comune.
Temi più discussi: Dal Quartiere Coppedè al Museo Wunderkammer; Novità: Apertura Straordinaria dei Villini delle Fate!; Passeggiate romane: 3 trekking urbani fuori dai circuiti turistici; A Giano dell’Umbria il circo incontra il vino: Sconcerto d’amore tra acrobazie e musica dal vivo.
Benvenuti in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto nel cuore di Roma: il Quartiere Coppedè. Un mix allucinante di stili — dal liberty al gotico, fino al barocco — nato dal genio dell'architetto Gino Coppedè. In questo video andiamo oltre la classic facebook
la Esposizione internazionale di Marina e Igiene Marinara - Mostra coloniale italiana: tra gli edifici più curiosi spiccava la Nave-Teatro, progettata dall'eccentrico architetto Gino Coppedè. x.com
Quartiere Coppedè, i simboli del Santo Graal nascosti tra i palazzi di Piazza MincioNel Quartiere Coppedè, tra simboli e dettagli nascosti, il Santo Graal sembra affiorare tra i misteri di Piazza Mincio. funweek.it
Roma, nel quartiere Coppedè spuntano sirene, arpie e boschi fantastici: l’omaggio artistico a Gino CoppedèC’è un angolo di Roma che sembra uscito da una fiaba, dove palazzi decorati, creature mitologiche e dettagli floreali trasformano le strade in un piccolo ... funweek.it