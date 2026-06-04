Gino Coppedè e la villa Frisoni a Lupinari per il ciclo La storia in villa Evento dall’Accademia del Poggio di Montevarchi

Il terzo appuntamento del sesto ciclo di incontri “La Storia in Villa”, pensato e realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, avrà come protagonista una delle figure più affascinanti e originali dell’architettura italiana di inizio Novecento, che ha lasciato una traccia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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