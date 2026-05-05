A Montevarchi un viaggio nel cosmo | Roberto Neri ospite all’Accademia del Poggio

A Montevarchi si è svolto un nuovo incontro dedicato alla fisica presso l’Accademia Valdarnese del Poggio, promosso dal Comune. L’evento ha visto la partecipazione di un esperto che ha approfondito temi legati allo studio del cosmo. La conferenza si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alla divulgazione scientifica, con l’obiettivo di offrire momenti di confronto aperti al pubblico.

Arezzo, 05 maggio 2026 – Nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze di fisica promosso dal Comune di Montevarchi nella sede dell’Accademia Valdarnese del Poggio, che continua a proporsi come punto di riferimento per la divulgazione scientifica sul territorio. Sabato 9 maggio, alle ore 17:30, la Sala Grande ospiterà l’incontro dal titolo “L’universo millimetrico: viaggio nell’ignoto”, affidato al professor Roberto Neri, direttore scientifico dell’Institut de Radioastronomie Millimétrique di Grenoble. L’iniziativa si inserisce in un percorso che mira ad avvicinare il pubblico ai temi più affascinanti della fisica e dell’astrofisica contemporanea, offrendo strumenti di comprensione accessibili ma rigorosi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Montevarchi un viaggio nel cosmo: Roberto Neri ospite all’Accademia del Poggio Notizie correlate All’Accademia del Poggio di Montevarchi un pomeriggio dedicato a Dante AlighieriArezzo, 04 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato alla grande poesia e al vertice assoluto della Divina Commedia inaugura il mese di marzo all’Accademia... Montevarchi, all’Accademia del Poggio la presentazione del libro di Alessio Mugnai sul sistema stradale antico tra Arezzo, Fiesole e FirenzeArezzo, 11 marzo 2026 – Dopo il successo del primo appuntamento, svoltosi a gennaio a Palazzo Concini di Terranuova Bracciolini, il volume Il sistema...