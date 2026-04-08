A Montevarchi riprende il ciclo di Conferenze di Fisica organizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio. Il primo incontro si terrà sabato 11 aprile 2026 alle ore 17:00 nella Sala Grande della sede di via Poggio Bracciolini. L’evento rappresenta la ripresa delle sessioni di approfondimento dedicate a temi scientifici nel territorio.

Arezzo, 08 aprile 2026 – Riprende a Montevarchi il ciclo di Conferenze di Fisica promosso dall’Accademia Valdarnese del Poggio, con un primo appuntamento in programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 17:00 nella Sala Grande della sede di via Poggio Bracciolini. Ad aprire il secondo ciclo sarà l’intervento del professor Gianluca Ustori, docente del Liceo “B. Varchi”, che terrà una conferenza dal titolo “Le geometrie non euclidee e la nuova concezione della matematica”. L’incontro è pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta di concetti fondamentali della matematica e della fisica, presentati con un linguaggio chiaro e divulgativo, accessibile anche a chi non ha una formazione specifica nelle discipline scientifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, riparte il ciclo di Conferenze di Fisica dell’Accademia Valdarnese del Poggio

Il Decameron tra donne e amore: Boccaccio all’Accademia Valdarnese del PoggioArezzo, 04 febbraio 2026 – Il mese di febbraio si apre all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi nel segno di Giovanni Boccaccio e del suo...

All’Accademia del Poggio di Montevarchi un pomeriggio dedicato a Dante AlighieriArezzo, 04 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato alla grande poesia e al vertice assoluto della Divina Commedia inaugura il mese di marzo all’Accademia...