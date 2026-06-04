Ginnastica artistica weekend da incorniciare per la Cervia Equipe | conquistati sei ori

Durante il weekend, la Cervia Equipe ha ottenuto sei medaglie d'oro alla finale del Campionato italiano TeamGym Silver e Gold, tenutasi a Lignano Sabbiadoro dal 31 maggio al 3 giugno. La partecipazione dell’associazione sportiva si è conclusa con un bilancio molto positivo, evidenziando risultati rilevanti nelle diverse discipline del torneo. La competizione ha visto coinvolte diverse squadre nazionali, con la Cervia Equipe che ha conquistato numerosi podi.

Si chiude con un bilancio molto positivo la partecipazione dell’associazione sportiva Cervia Equipe alla finale del Campionato italiano TeamGym Silver e Gold andata in scena dal 31 maggio al 3 giugno a Lignano Sabbiadoro. Durante la manifestazione, che ha ospitato quasi 700 atleti, 125 squadre e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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